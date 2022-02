Approda finalmente online, ma non è ancora attiva, la piattaforma bonus idrico. Dopo oltre un anno di attesa il Ministero della Transizione Ecologica ha annunciato la possibilità di presentare le domande dal 17 febbraio 2022. Registrazione tramite SPID e CIE, Carta d’Identità Elettronica e 30 minuti per fornire dati e allegati.

Con la notizia pubblicata il 14 febbraio, il MITE ha messo a disposizione degli utenti il manuale di istruzioni per procedere con la richiesta di rimborso fino a 1.000 euro per l’acquisto di rubinetti e sanitari. La tempestività sarà fondamentale per poter beneficiare dell’agevolazione.

Le risorse a disposizione ammontano a 20 milioni di euro e la platea di potenziali beneficiari è vastissima. Non è prevista una scadenza per procedere, ma le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il bonus idrico è introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e a distanza di più di un anno arriva la data di attivazione della piattaforma necessaria per trasmettere le domande di rimborso.

E come per il decreto attuativo, l’attesa per procedere con le istanze è stata più lunga del previsto. In prima battuta, infatti, il Ministero della Transizione Ecologica aveva indicato gennaio come periodo di pubblicazione.

Il portale bonusidricomite.it per richiedere gli importi fino a 1.000 euro a cui si ha diritto per l’acquisto di rubinetti o sanitari sarà accessibile a partire dalle ore 12 del 17 febbraio 2022.