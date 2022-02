Blocco intestinale, Gaia muore a 9 anni al Santobono

Dolore a Sessa Aurunca dove è morta Gaia, bambina di 9 anni ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli in seguito ad un blocco intestinale nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio. Nelle scorse ore dichiarata la morte cerebrale della piccola Gaia. Dolore dopo ore di paura ed apprensione a Sessa Aurunca per una bambina finita in coma in seguito ad un malore. Protagonista della vicenda, una bambina di 9 anni che ha lottato tra la vita e la morte. La bambina, residente in una frazione di Sessa Aurunca, avrebbe accusato un blocco intestinale e trasportata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stata operata. Una complicanza cardiaca avrebbe compromesso l’esito dell’intervento, con la bambina finita in coma farmacologico.

Il dolore

“La notizia della tragedia di Gaia ci rattrista molto – ha dichiarato il Vescovo Monsignor Orazio Francesco Piazza – la comunità si è unita in preghiera per invocare questa grazia. Gaia è nel cuore di Dio e prega per noi. La famiglia sta vivendo un dolore immenso, dove solo l’affetto di una comunità, in qualche modo, può lenire. In questo momento drammatico e lacerante, possa il Signore aiutare questa famiglia con la consolazione della fede, la vicinanza degli effetti e la preghiera, perché guardino con speranza anche in questo dramma che tocca non solo loro ma l’intera chiesa locale”.