Bloccato dalla neve su un altopiano in Irpinia, un escursionista di Battipaglia non si è perso d’animo e prima che calasse la sera si è incamminato percorrendo 12 chilometri per arrivare al primo centro abitato. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Piano Migliano, nel territorio del comune di Calabritto ( Avellino). L’uomo ha lasciato l’automobile bloccata nella neve e, non potendo utilizzare il telefonino per mancanza di collegamento, ha deciso di mettersi in marcia raggiungendo due ore dopo il centro abitato di Calabritto. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lioni ha poi recuperato l’autovettura.

Intanto un italiano di 68 anni è morto travolto da una valanga durante un’escursione sci alpinistica nella valle di Goms, nel Canton Vallese, nella zona di Reckingen. Un suo compagno è rimasto ferito, nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio. Secondo la ricostruzione fornita oggi in un comunicato dalla polizia vallesana, l’episodio si è verificato intorno alle 15.15, in un luogo denominato “Blinne”.

A essere coinvolto un gruppo di quattro sci escursionisti italiani. Mentre affrontavano la discesa, due di essi sono finiti travolti da una valanga. Gli altri due sono riusciti rapidamente a localizzarli e a liberarli dalla neve. Malgrado le cure ricevute, per uno sciatore non c’era nulla da fare ed è deceduto sul posto. Il secondo, ferito, è elitrasportato dall’Air Zermatt all’ospedale di Visp.