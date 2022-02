I Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana (Salerno), con personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro di Salerno hanno effettuato un accesso ispettivo in un supermercato sito in Giffoni Valle Piana. Nel corso del quale rilevate irregolarità di natura penale e amministrativa. L’azione nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare e del lavoro. I militari hanno trovato e sequestrato prodotti alimentari posti in commercio nonostante fossero privi di informazioni sulla tracciabilità alimentare. Il sequestro è per complessivi 42 chili di carni di suino sotto vuoto.

Il titolare della società che gestisce il supermercato è inoltre ritenuto responsabile di omessa attuazione del piano di autocontrollo Haccp. Tra gli illeciti è infine contestata la maxi sanzione per lavoro nero per aver impiegato un lavoratore risultato privo di assunzione. Nonché l’omessa assicurazione all’Inail di un collaboratore familiare. Nei confronti del titolare sono comminate sanzioni complessive per oltre 82mila euro nonché la sospensione dell’attività imprenditoriale.