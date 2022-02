I carabinieri di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Reggimento Campania e del Gruppo Forestale di Napoli hanno svolto controlli straordinari nei campi rom dell’area Asi e di Via Carrafiello. Il blitz è scattato in simultanea nei due insediamenti che contano circa 800 persone, gran parte delle quali sotto i 18 anni. Decine le perquisizioni eseguite con 40 i militari impiegati. Tra i vari materiali sequestrati, in un locale improvvisato i militari hanno trovato nascosti 4 motori per aerei ultraleggeri per un valore di 120mila euro. Si tratterebbe dei motori smontati da 4 velivoli rubati in un campo di volo nel comune di Castel Volturno la sera prima. Le due persone che avevano in uso quel magazzino sono denunciate per ricettazione.

In totale sono 47 i veicoli sequestrati (40 auto e 7 furgoni), 2 perché risultati oggetto di furto. Otto perché gravati da decreti di sequestro preventivo. Gli altri erano intestati a persone inesistenti ed erano senza assicurazione. Tra le auto caricate sui carri attrezzi anche una dotata di una cinghia generalmente utilizzata per sradicare saracinesche e sportelli bancomat. In molte delle baracche rinvenuti e sequestrati attrezzi funzionali allo scasso.

Nelle aree comuni dei due campi rilevati grossi cumuli di immondizia, compresi pneumatici, scarti tessili e da demolizione. Pezzi di ricambio di auto, mobilia, taniche di oli motore e tanto altro in corso di campionamento. Tonnellate di rifiuti, anche speciali potenzialmente tossici per il terreno e le falde acquifere. La rimozione sta avvenendo tramite gli organi comunali.Sono state infine 37 le sanzioni al codice della strada per oltre 37mila euro in verbali. Appena qualche giorno fa alcuni residenti del campo della zona Asi avevano allestito un mercatino di oggetti dall’origine poco chiara. In quell’occasione sono state 3 le persone denunciate per ricettazione. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.