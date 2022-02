Trovata dai carabinieri a giocare con il suo cagnolino alle tre del mattino. Si tratta di una bimba di tre anni che si era allontanata da casa nel cuore della notte senza che i genitori se ne accorgessero. È accaduto a Montesarchio, in provincia di Benevento. I militari, dopo una segnalazione, hanno trovato la piccola nella piazza centrale della cittadina che giocava tranquillamente con un cucciolo di cane sotto la pioggia. Da una prima ricostruzione, pare che la bambina, dopo che i genitori si erano addormentati, ha aperto la porta di casa e si è portata in strada con l’intento di giocare con il proprio cagnolino «Sally». Nella circostanza, nonostante l’età, la bimba è riuscita a fornire ai carabinieri le giuste indicazioni per essere riaffidata ai suoi genitori.

