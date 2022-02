Non si ferma la corsa dei prezzi di benzina e gasolio, mentre tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo e sulla scia delle tensioni internazionali il Brent quota intorno a 91 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un rialzo di un cent/litro su entrambi i prodotti. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,852 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,861, pompe bianche 1,831). Il diesel a 1,727 euro/litro (+4, compagnie 1,733, pompe bianche 1,712).

Il Gpl servito è in media a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,810). Metano servito a 1,772 euro/kg (-1, compagnie 1,812, pompe bianche 1,741), Gnl 2,159 euro/kg (+1, compagnie 2,157 euro/kg, pompe bianche 2,160 euro/kg).