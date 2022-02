Emergenza caro bollette anche per le imprese salernitane. A Scafati, un’azienda che si occupa di meccanica di precisione, ha ricevuto due bollette dell’energia di circa 100mila euro. Rispetto alle precedenti (risalenti a prima degli aumenti) che, invece, erano intorno ai 35 mila euro. Il componente nazionale della segreteria della Cisal Metalmeccanici Gigi Vicinanza. «La politica italiana è morta. Sono stati capaci di distruggere la nostra Patria solo per pensare a fare speculazioni economiche sulla pelle degli italiani, è vergognoso».

«Ora siamo arrivati alla fine e come se non bastasse distruggere le poche aziende che cercavano invano di riprendersi, la politica i politici tutti destra e sinistra con la forza del “mago” Draghi stanno dando il colpo mortale attraverso aumenti insostenibile dell’energia stanno arrivando tantissime richieste di chiusure attività. Questa è una delle tante storie di imprenditori in difficoltà e loro pensano alle poltrone. Non bastano i guai che hanno fatto sulla gestione del Covid-19 e ora per fare business economico ci portano alla fine distruggendo lavoro e lavoratori portando gli Italiani alla fame. Andassero a fare altro mestiere e si vergognino tutti dal primo all’ultimo».