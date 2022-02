Un imprenditore di Mirabella Eclano è morto in un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 5 febbraio. L’impatto fatale è avvenuto lungo la strada statale 372 Telesina. Una persona morta e almeno due feriti, dei quali uno in codice rosso, in uno scontro frontale intorno alle 19 tra tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e Puglianello, al chilometro 36, a poche centinaia di metri dall’innesto con la Fondovalle Isclero. Nell’impatto è morto Remo Bruno Minichiello, imprenditore di Mirabella Eclano. Il 57enne ha perso la vita sul colpo. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto due autovetture a seguito di uno scontro frontale provocando un decesso e un ferito.

Sul posto il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine, oltre che del 118 per i soccorsi, la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Secondo quanto si apprende sarebbe un sorpasso ad avere provocato il sinistro.