Il bonus sociale è un contributo di sostegno introdotto lo scorso anno a favore delle famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico. L’obiettivo dichiarato della misura è quello di sostenere questi soggetti nel pagamento delle bollette della luce e del gas. Insomma per riparare gli aumenti record iniziati nell’estate 2021 e continuati nei mesi successivi. Il bonus è erogato in automatico come sconto in bolletta. In attesa degli ulteriori aiuti previsti per il secondo trimestre del 2022, vediamo nel seguente articolo come funziona e a chi spetta.

alle famiglie composte da un massimo di tre membri con ISEE non superiore a 8.265 euro;

alle famiglie con quattro o più membri con un ISEE non superiore a 20.000 euro;

ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza;

ai malati gravi che fanno uso di apparecchiature salvavita.

Gli importi del bonus relativi all’energia elettrica:

128 euro per le famiglie con massimo due componenti;

151 euro per le famiglie con massimo quattro componenti;

177 euro per le famiglie con più di quattro componenti.

Per quanto riguarda il gas, invece, gli importi scontati per acqua calda, sanitaria, uso cottura e riscaldamento variano in relazione alla numerosità e alla Regione di residenza dei nuclei familiari: