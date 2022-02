I due casi di febbre di Lassa, il virus simile all’Ebola, hanno riacceso l’attenzione sulla malattia. Ma di cosa si tratta? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, «fa parte del gruppo delle febbri emorragiche virali (Fev), patologie di origine virale a carattere sistemico, caratterizzate da esordio improvviso, acuto e spesso accompagnate da manifestazioni emorragiche. In generale, gli agenti responsabili delle Fev sono virus a Rna (arenavirus, bunyavirus, filovirus, flavivirus), la cui sopravvivenza è garantita da serbatoi naturali come animali o insetti. I virus sono confinati geograficamente nelle aree dove vivono le specie ospiti». L’origine della febbre di Lassa risale all’omonima città nigeriana, dove nel due infermiere missionarie morirono a causa di questa malattia, che fino a quel momento non era conosciuta. Particolarmente diffusa in Africa a causa del virus a Rna appartenente alla famiglia degli Arenaviridae, il cui serbatoio principale sono i roditori Mastomys.

Come si trasmette

Gli uomini non sono serbatoi naturali del virus ma sono infettati dopo il contatto conanimali infetti, al pari di tutte le altre febbri emorragiche. La febbre di Lassa è trasmessa dal contatto diretto con escreti di roditori o tramite aerosol di escreti e saliva dei roditori. La trasmissione uomo-uomo è possibile in un secondo momento per contatto diretto con sangue, tessuti, secrezioni o escreti di persone infette, soprattutto in ambito familiare e nosocomiale.

I sintomi