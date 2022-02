Nel giro di poco più di 48 ore arrestato due volte per spaccio di droga. Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Esposito, residente nel quartiere Scampia, a Napoli, sorpreso ieri dai carabinieri della Compagnia Stella nella Vela Rossa. Accanto a lui – in un’intercapedine delle parete – sono state trovate 8 dosi di kobret, 27 di crack, 1 di eroina, 16 di cocaina e 7 di hashish. Due giorni prima Esposito era finito arrestato, sempre per spaccio di droga dai militari. Poco prima, al piano terra della “Vela Rossa”, i carabinieri avevano bloccato un complice che, probabilmente, faceva da “palo”. Si tratta di un immigrato della Tunisia di 32 anni, Nabil Ghribi. I due sono trasferiti in carcere.

In tre sono finiti arrestati, perché ritenuti gravemente indiziati di aver gestito una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, coinvolgendo anche un minorenne. Il business nei comuni di Napoli, Quarto Flegreo e Pozzuoli. Secondo le indagini coordinate dalla Procura, la vendita di cocaina era controllata dal clan Polverino-Orlando-Nuvoletta. Gli arrestati hanno 42, 43 e 64 anni, mentre per una donna di 45 è scattata un’altra misura.