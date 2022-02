Continuano i decessi da Covid nell’area vesuviana. all’ospedale di Scafati ed in Campania. “Purtroppo, una spiacevole notizia coinvolge nuovamente il nostro paese. Devo informarvi che un nostro concittadino ricoverato in ospedale è venuto a mancare per le complicanze del Covid-19. D. Mario, di anni 68, era conosciuto per la sua bontà d’animo verso il prossimo e per la dedizione al lavoro. Alla famiglia a cui era tanto legato, in questo momento dolorosissimo per la perdita del caro congiunto, esprimo il cordoglio personale e dell’intera Amministrazione Comunale”. A comunicarlo la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale. Lutto a Sala Consilina per il decesso di un cittadino morto a causa del Covid. Vittima del virus un 59enne che da tempo era risultato positivo al Covid, finendo ricoverato all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati dove è deceduto nella giornata di ieri.