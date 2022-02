Amazon aumenterà il prezzo del suo servizio di abbonamento Prime negli Usa, a causa del costo più elevato principalmente salari e trasporti. Amazon ha anche sottolineato i vincoli della catena di approvvigionamento a causa della variante Omicron di Covid-19. Gli aumenti di prezzo proposti riflettono anche l’espansione in corso dei benefici per i membri Prime. Chiaramente può essere l’anticamera di un aumento anche in Europa ed in Italia.

Amazon ha annunciato che il canone mensile per il servizio di abbonamento Prime sarà aumentato a 14,99 dollari dagli attuali 12,99 dollari, e la quota di iscrizione annuale a 139 dollari da 119 dollari. Il cambiamento di prezzo entrerà in vigore il 18 febbraio per i nuovi membri Prime. Per gli attuali membri Prime, il nuovo prezzo sarà applicato dopo il 25 marzo alla data del loro prossimo rinnovo.

Questa è la prima volta dal 2018 che Amazon ha aumentato il prezzo del suo servizio di abbonamento a pagamento Prime, lanciato nel 2005. Negli Usa, il prezzo iniziale dell’abbonamento era di 79 dollari, che è stato poi portato a 99 dollari, e poi a 119 dollari. L’azienda ora ha sottolineato che continua a investire pesantemente in Prime, aggiungendo più selezione di prodotti disponibili con spedizione Prime veloce, gratuita e illimitata. Più offerte e sconti esclusivi, e più intrattenimento digitale di alta qualità, tra cui TV, film, musica e libri, sono anche disponibili per il servizio.