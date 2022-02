Altro blitz anti-droga dei Carabinieri di Castello di Cisterna alla Cisternina, che hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 58enne caivanese una 37enne di Cardito, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I Carabinieri notano il 58enne uscire dall’abitazione della donna e lo fermano. Perquisito, vengono rinvenuti e sequestrati 512 dosi di Kobret e 930 euro in contanti. L’uomo viene arrestato e intanto si procede al controllo della 37enne. In casa 400 grammi di eroina, più di mille dosi di kobret e pochi grammi di hashish.

La droga sequestrata ammonta a un peso complessivo di un chilo e mezzo. Nell’abitazione della donna i Carabinieri hanno trovato anche 18mila euro e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. I due arrestati sono in attesa di giudizio.