Proseguono le attivita’ di controllo effettuate dalla Polizia Locale di Napoli nel fine settimana nell’ambito delle norme che regolano la “movida” cittadina per il rispetto dell’ordinanza sindacale 59. Particolare attenzione data al contrasto all’uso dell’alcool da parte dei minori. I controlli del reparto Tutela minori, nel centro storico, hanno consentito di sorprendere due minori di 16 anni mentre consumavano alcool in strada e di individuare i due diversi bar che glielo avevano venduto per procedere nei confronti dei titolari alla relativa denuncia anche per oltraggio e minacce nei confronti gli agenti della Municipale nonche’ per la segnalazione alla Questura per eventuali provvedimenti di sospensione dell’attivita’.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza verificate 131 attivita’ e dai controlli sono scaturiti 5 verbali per diverse violazioni. In particolare sono sanzionate le inosservanze nella zona di Chiaia in vicoletto Belledonne e Via Bisignano, nella zona del Vomero in Via Merliani. Per un caso la violazione ha riguardato il mancato rispetto dell’orario di chiusura. In quattro circostanze l’ emissione di musica udibile all’esterno dei locali dopo la mezzanotte.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attivita’ riaprisse prima delle 5, come previsto in Ordinanza. Numerose sono le verifiche da parte della Municipale anche nei confronti di bar, locali, pizzerie e ad attivita’ imprenditoriali. Per le altre violazioni che si verificano nei fine settimana relative al Codice della strada ed al rispetto delle misure di prevenzione sanitarie.