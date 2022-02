Ai No Dad napoletani ancora non basta: “In presenza sempre anche con il Covid”

”Siamo veramente stufi di queste regole che sono anche un po’ pedestri. Il protocollo è da ritoccare subito e tenere a casa soltanto i malati”. A parlare e’ Palmira Pratillo, presidente dell’associazione Scuole Aperte Campania. Commentando le nuove regole per la Dad che entrano in vigore da oggi. Secondo i No Dad, il protocollo per la gestione del covid nelle scuole va adeguato alla situazione epidemiologica. ”Sono assolutamente da eliminare le distinzioni tra alunni vaccinati e non vaccinati – spiega Pratillo – perche’ cosi’ la didattica diventa ingestibile e i docenti si trovano a dovere portare avanti una doppia didattica. In presenza per i sani e a distanza per i positivi e per chi e’ in quarantena. Riteniamo – prosegue – che la condizione epidemiologica attuale ci consente di tenere in classe tutti a eccezione dei malati. Perche’ siamo quasi tutti vaccinati e le persone a rischio hanno anche la terza dose e dunque non crediamo ci siano piu’ pericoli per la salute collettiva. E’ arrivato il momento di semplificare la vita delle scuole e delle famiglie”.

”La nuova norma costituisce sicuramente una semplificazione, ma avremmo preferito regole ancora piu’ semplici. Ci avrebbero permesso di tenere a casa l’alunno positivo e tutti gli altri regolarmente a scuola senza distinzioni tra vaccinati e non vaccinati”. E’ l’opinione dei dirigenti scolastici campani di Francesco De Rosa, presidente ANP Campania.