Nuovo agguato in Valle Caudina. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco alla frazione Ioffredo di Cervinara. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Il 42enne, Nicola Zeppetelli, era titolare di un circolo ricreativo. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino, oltre agli agenti del locale commissariato di Polizia. Avviate le indagini per cercare di risalire al responsabile del raid. Pochi giorni fa, nella vicina San Martino Valle Caudina, sono rimasti feriti in un altro agguato l’ex esponente del clan Pagnozzi, Fiore Clemente, e il nipote Giovanni Pacca.

Nicola Zeppetelli e’ il nome della vittima dell’agguato avvenuto nel primo pomeriggio a Cervinara. Secondo alcune testimonianze, la vittima sarebbe affrontata all’esterno del circolo di cui e’ titolare. I fatti alla frazione Joffredo, la zona del centro storico spazzata via dalla alluvione del 1999 e poi ricostruita. E’ stato soccorso da alcuni passanti ancora in vita ma e’ poi deceduto per le gravi ferite riportate. Dal Comando provinciale dei carabinieri si apprende che Zeppetelli era noto alle forze dell’ordine.