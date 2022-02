È una di quelle tragedie che non si riescono a metabolizzare, che non trovano un perché. Ieri pomeriggio l’ultimo addio a Gerry Lepre, trovato morto a soli 23 anni nella sua stanza dai colleghi a Trieste. Sulla sua salma è effettuata l’autopsia e ieri si sono tenuti i funerali a Sant’Antonio Abate. Una folla commossa ed i palloncini bianchi hanno saluto il giovanissimo la cui vita si è spezzata troppo in fretta. Gli esiti dell’esame del medico legale si conosceranno solo nelle prossime settimane. Nel frattempo la famiglia e gli amici si chiedono perché il suo cuore si sia fermato. Sotto choc i parenti e gli amici tra Sant’Antonio Abate, città in cui viveva con la sua famiglia, e Castellammare dove lo piangono i compagni di classe dell’istituto Vitruvio e gli amici.

«Un ragazzo perbene, gentile con tutti e dal gran cuore. Un’ingiustizia la sua scomparsa» è uno dei commenti che lo descrive. C’è, invece, chi pubblica sue foto e video tra Castellammare e Sant’Antonio Abate in suo ricordo. Come messaggio di cordoglio ai genitori e alla fidanzata.