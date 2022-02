A Palma Campania c’è “Neve”

Danilo Pistone in arte Neve è stato scelto dall’ Amministrazione Donnarumma per omaggiare, attraverso la street art ,la storia, tradizione e cultura della cittadina Vesuviana nella Gloria del Sole : Palma Campania. Danilo Pistone in arte Neve , torinese, è uno degli esponenti del neomuralismo più rinomati in Italia. Il nome “Neve” ha origine da un suo pseudonimo con cui si faceva chiamare da bambino. Nel 1995 inizia a dipingere sui muri: l’inizio di un lungo viaggio che lo vede protagonista della street art in Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Grecia, Svizzera e Germania, sperimentando linguaggi diversi e padroneggiando diverse tecniche.

Da alcuni giorni è a Palma Campania dove sta dipingendo la parete fronte strada della scuola Vincenzo Russo in via Macello. Dopo Jorit è la volta di Neve: due stili differenti e unici . Neve è cura della sfumatura, del dettaglio naturalista. La minuziosa cura nel gioco di colori che rendono quegli occhi così vivi e visti da far quasi rabbrividire. Quelle sfumature nel velluto degli abiti che ti danno la possibilità di distinguere i materiali sebbene si tratti di un dipinto, il gioco di prospettiva , l’ espressività data da un alternanza straordinaria di luci, ombre e particolari del tutto naturali. Cosa o chi è rappresentato a Palma Campania? Lo scopriremo solo aspettando… martedì 2 marzo .