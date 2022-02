A New York per studiare, giovane campano muore nel giorno dei suoi 18 anni

“E’ una tragedia immane che ha lasciato impietrita tutta la nostra comunita’”. Così la sindaca di Battipaglia (Salerno), Cecilia Francese nel dare la notizia della morte di un giovanissimo battipagliese, Claudio Mandia. Lo hanno trovato senza vita in un college di New York, proprio nel giorno del suo 18esimo compleanno. I genitori del ragazzo, che avevano deciso di raggiungerlo per festeggiare il compleanno, hanno appreso la tragica notizia all’arrivo in aeroporto. Il 17enne, partito un anno fa dalla Piana del Sele, è trovato senza vita nella sua stanza del college americano. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedi’ e venerdi’. Le cause della morte, al momento, sono ancora ignote. In giornata dovrebbe essere effettuata l’autopsia, poi lunedi’ potrebbe avvenire il rimpatrio in Italia.

“E’ un dramma per tutta la nostra citta’”, ha aggiunto la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese. “In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo e’ tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all’intera comunita’”, ha concluso la sindaca Cecilia Francese