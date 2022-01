Intorno alle 2 di questa notte i Carabinieri della stazione di San Vitaliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Caliendo 154, nel comune di Marigliano. Per cause in corso di accertamento si e’ sviluppato un incendio che ha avvolto l’appartamento al piano terra dello stabile e quello al piano superiore. I residenti sono subito evacuati e due di loro trasportati all’ospedale di Nola per il fumo inalato. Sono comunque tutti in buone condizioni e coscienti. Le fiamme sono domate dai vigili del fuoco, la palazzina dichiarata momentaneamente inagibile.

Una coppia di anziani è stata salvata dai vigili del fuoco in provincia di Napoli dopo l’incendio della loro abitazione a Marigliano. “In piena notte – si legge sull’account Twitter dei pompieri – l’intervento delle tre squadre di vigili del fuoco”.