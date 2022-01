Video con offese a Sassoli, imprenditore napoletano in questura

L’imprenditore Nicola Franzoni, che nei giorni scorsi aveva pubblicato un video con gravi offese nei confronti di David Sassoli, convocato in questura a Napoli. Franzoni avrebbe dovuto partecipare alla manifestazione organizzata in piazza Dante per protestare contro il green pass. Così come sta accadendo anche in altre grandi citta’ italiane. Prima che raggiungesse il luogo scelto per il presidio, Franzoni è convocato in questura, dove sono arrivati poco dopo diversi manifestanti, tra cui anche l’ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, uno dei leader dei gilet arancioni.

Sono poco piu’ di una cinquantina i manifestanti che si sono ritrovati in piazza Dante, a Napoli. Sono in piazza per dire no ai provvedimenti del governo emessi nell’ambito dell’emergenza covid. In particolare all’obbligo di green pass. Una manifestazione sottotono perche’, spiega Enzo De Pompeis, leader regionale dei Gilet Arancioni, “tanti napoletani hanno deciso di andare alla manifestazione nazionale di Roma”. I manifestanti ora sono in attesa perche’ uno di loro e’ stato convocato in questura.