Si terrà domenica 6 febbraio l’open day vaccinale pediatrico. L’appuntamento è dalle 10 alle 15 nella palestra della scuola media “Merliano Tansillo” di via Seminario. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri, ha trovato piena disponibilità dell’azienda sanitaria dell’Asl Na3 Sud. L’open day è rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni per i quali non è necessaria la prenotazione.

“Oggi più che mai la campagna vaccinale risulta fondamentale per combattere la pandemia – dichiara il sindaco Gaetano Minieri – l’appello in questo momento va soprattutto ai genitori affinché anche questa fascia d’età possa raggiungere l’immunizzazione con la somministrazione del vaccino. D’accordo con l’Asl e compatibilmente con le tante richieste da parte dei comuni – aggiunge Minieri – cercheremo di individuare altre due date anche per Polvica e Piazzolla. È chiaro comunque che l’iniziativa è rivolta a tutti, non solo ai residenti e non c’è obbligo di prenotazione. Vacciniamoci e riprendiamo in mano le nostre vite”.