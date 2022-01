Trovato morto carbonizzato in casa, giallo in Campania

Nella tarda serata di ieri, nella frazione Scalo di Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano, scoperto all’interno della sua abitazione il corpo carbonizzato di un 65enne. A far scattare l’allarme la sorella dell’uomo del quale non aveva notizie da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto. La salma del 65enne si trova presso l’obitorio dell’ospedale di Polla a disposizione della competente autorità giudiziaria. Si ipotizza l’incidente domestico.

Il cadavere di un uomo di 73 anni trovato questa mattina dai vigili del fuoco anche all’interno di un appartamento in via Volterra, a Olbia. Gli uomini del distaccamento di Olbia erano intervenuti su segnalazione di un incendio divampato prima dell’alba in quell’abitazione. I vigili hanno sedato le fiamme provenienti dalla casa, che si trova al piano terra. Entrati nell’appartamento hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, disabile, ormai esanime. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri del reparto territoriale di Olbia del comando provinciale di Sassari.