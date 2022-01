Gli agenti del distaccamento polizia stradale di Nola, durante il servizio di vigilanza stradale sull’A30, hanno intimato l’alt a due persone a bordo di un’autovettura in transito nei pressi dello svincolo autostradale di Sarno. I poliziotti hanno effettuato controlli sul numero di telaio del veicolo accertando che era finito rubato nei giorni scorsi a Roma. I due occupanti, originari della zona vesuviana, sono denunciati per riciclaggio e il veicolo è adesso sottoposto a sequestro.

Intanto un uomo di 63 anni e’ morto e il figlio, di 36, e’ rimasto ferito, in un incidente stradale. E’ avvenuto stamani nelle campagne di Tursi (Matera). Padre e figlio erano a bordo di un furgoncino che, per cause non precisate, si e’ scontrato con un autocarro che era fermo per scaricare della merce. Dei due occupanti del furgone, il padre e’ morto all’istante, il figlio e’ ricoverato nell’ospedale di Policoro (Matera). I Carabinieri stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.