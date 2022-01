«Troppi sanitari contagiati e isolati, si rischia il caos nell’ospedale San Leonardo». A lanciare il grido d’allarme sono i consiglieri comunali di opposizione Tonino Scala, Michele Starace, Andrea Di Martino, Francesco Nappi e Giovanni Nastelli. Si rivolgono al sindaco Gaetano Cimmino, alla direzione sanitaria dell’Asl Na3 e al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Chiedono un immediato intervento.

«Siamo assolutamente preoccupati per la grave situazione che rischia di fermare l’ospedale San Leonardo e bloccare i diversi servizi sanitari. La stampa in queste ore ha evidenziato le criticità che sta vivendo il pronto soccorso del nostro nosocomio. In un momento storico così tragico non possiamo rischiare anche la chiusura di un reparto così importante per la salvaguardia di molte vite umane. Per questi motivi rivolgiamo un appello alla locale direzione sanitaria, al sindaco e al presidente della Regione Campania. Affinché si individuino al più presto le misure adeguate per risolvere questa situazione così preoccupante».

Un invito a fare presto, superando barriere politiche pe un lavoro sinergico. «Come opposizione cittadina siamo pronti a fare la nostra parte e ci dichiariamo a disposizione della locale dirigenza sanitaria per affrontare insieme la grave emergenza e per trovare le giuste soluzioni politiche. Un blocco dell’unico pronto soccorso della nostra città che raccoglie un amplio bacino di utenza anche da comuni limitrofi potrebbe essere fatale per tanti».