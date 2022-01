Amanti appassionati non hanno resistito e si sono scatenati in pieno centro, davanti a bambini e passanti. E’ accaduto a Sant’Antimo dove è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico una coppia di cittadini ucraini di 32 e 35 anni. Numerose le chiamate al 112 di cittadini sconvolti. I due, infatti, erano a bordo della loro autovettura, in sosta lungo la centralissima via Roma. Incuranti dei passanti e dei tanti bambini in giro e travolti dalla passione consumavano un rapporto sessuale. Per i due amanti, dopo l’identificazione, una denuncia penale.

Controlli a tappeto invece nel quartiere di Poggioreale. I carabinieri della locale compagnia hanno presidiato tutte le strade con decine di pattuglie. 74 le persone identificate, 51 i veicoli passati al setaccio. Tre i parcheggiatori abusivi denunciati. In Via Marino di Caramanico e in Via De Roberto chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio nei pressi dei mercatini rionali. 2 le persone denunciate per guida senza patente, un 38enne di Barra e un 46enne di Ponticelli.