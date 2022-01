Trema a un controllo nel Nolano, donna trovata con l’eroina nella mascherina: arrestata e scarcerata

Si vede che doveva essere una spacciatrice alle prime armi. Era preoccupata e tremava visibilmente ad un normale controllo dei carabinieri a Camposano. Dettagli non da poco che hanno convinto, nella serata di venerdì, i militari del nucleo radiomobile di Nola a perquisire l’autovettura di E.A., 46 anni di Sirignano, paese della Bassa Irpinia al confine con il Nolano. Una sensazione giusta perché i militari hanno trovato occultate nella mascherina dieci dosi di eroina. Per questo motivo la donna è finita arrestata con

l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Visto che si trattava di droga pesante, e detenuta in consistenti dose, non poteva essere per uso personale.

Ieri mattina il processo per rito direttissimo al tribunale di Nola. La donna ha ottenuto la scarcerazione per i reati che le erano imputati. Il giudice ha valutato la difesa dell’avvocato difensore della donna, disponendo la libertà.