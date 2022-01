Due tragedie della solitudine in poche ore in Irpinia. Questo pomeriggio, intorno alle 14, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Salvatore Aurigemma, nel capoluogo irpino, per il soccorso ad una donna di 67anni che non rispondeva a parenti e vicini. La squadra intervenuta con l’ausilio dell’autoscala è salita al terzo piano dell’edificio. Una volta dentro i caschi rossi hanno rinvenuto il corpo privo di vita della signora. In mattina, invece, analoga situazione in via Rubilli a Pietrastornina. Una donna di 89 anni che abitava da sola è stata trovata morta nel suo appartamento.

Sempre in zona il corpo senza vita di un 56enne originario di Altavilla Irpina, senza fissa dimora, è trovato dai carabinieri all’interno di un casolare abbandonato ad Avellino, sulla rampa Santa Maria delle Grazie. Le ricerche dell’uomo erano scattate dopo la denuncia della sua scomparsa da parte di un conoscente ai carabinieri di Grottaminarda.