Sono 99 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 629 tamponi processati (428 antigenici e 201 molecolari). Con l’indice di positività che si attesta al 15,73 per cento. Al contempo si registrano 118 guarigioni ed il decesso di una donna di 43 anni. Scende a 2.252 il numero di cittadini attualmente positivi. Sono 8.606 le persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di cui 6.255 guarite e 99 decedute.

Intanto un positivo al Covid, nonostante la quarantena, girava a bordo della sua auto nel quartiere Sanita’ di Napoli. Alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga ma non e’ servito a nulla. Il 42enne, gia’ noto alle forze dell’ordine, e’ stato individuato ieri sera, verso le ore 22 in via Sanita’. Ha invertito la marcia alla vista dei militari. Ne e’ nato un inseguimento e alla fine l’uomo e’ stata bloccato. Ha riferito di aver violato la quarantena perche’ doveva recarsi in farmacia ma per lui e’ scattata una denuncia a piede libero.