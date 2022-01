Terribile incidente sull’A1, bimba di 4 anni in fin di vita al Santobono

Una bimba di 4 anni originaria della provincia di Latina e’ rimasta gravemente ferita in un incidente stradale. Si e’ verificato nel pomeriggio lungo la corsia sud dell’A1, nel tratto compreso tra i caselli di Cassino e Caianello in territorio di San Vittore del Lazio. L’auto sulla quale viaggiava in compagnia dei genitori, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale, si e’ scontrata con un altro mezzo. Un impatto violentissimo che ha distrutto le vetture. Ha provocato alla piccola un trauma cranico. Vista la gravita’ delle sue condizioni subito disposto il trasferimento in elicottero presso l’ospedale pediatrico ‘Santobono’ di Napoli. Mentre i genitori sono stati trasportati al ‘Santa Scolastica’ di Cassino in prognosi riservata.

I genitori, nonostante le gravi ferite, dovrebbero farcela. Lo scenario è purtroppo più complicato per la bambina affidata appunto al centro d’eccellenza del Santobono. Sono loro a tenere accese le speranze di salvezza dalla piccola.