Svaligiano appartamento, catturati e trovati con la refurtiva

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, in via Leopardi hanno intimato l’alt al conducente di un’auto. L’uomo ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale l’autista ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. Fino a quando, giunto in via Metastasio, ha fatto scendere dal veicolo due uomini che hanno proseguito la fuga a piedi mentre il guidatore ha fatto perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno raggiunto i due fuggitivi appiedati e, non senza difficoltà, li hanno bloccati. Trovandoli in possesso di uno zaino contenente 8 orologi e diversi monili in oro. Li avevano rubati poco prima in un appartamento di via Tasso.

R.P., 30enne già sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio, e C.D.C., 39enne con precedenti di polizia, entrambi napoletani, sono finiti arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale; inoltre, il 30enne è stato arrestato anche per evasione. Infine, la refurtiva è restituita al proprietario.