Un giocatore di 48 anni di Napoli ha centrato un 5+1 da oltre 613mila euro al SuperEnalotto, riporta Agipronews. Tramite una giocata da 7,50 euro sull’App Superlotterie, l’Hub di Sisal.it che assicura la migliore esperienza di gioco online e l’offerta completa di tutte le lotterie. Il fortunato vincitore, che ha vinto grazie alla combinazione vincente 32, 33, 37, 53, 77, 79, J 76, SS 61, estratta nel concorso SuperEnalotto n. 9 del 20 gennaio, è un giocatore occasionale, fedele al gioco SuperEnalotto e iscritto a Sisal.it da agosto 2016.

Anche il 10eLotto premia la Campania. Nel concorso di sabato 22 gennaio, un fortunato giocatore a Lauro, in provincia di Avellino, ha centrato con 3 euro un 8 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro per un totale di oltre 230,1 milioni da inizio anno.