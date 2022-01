Il Napoli ha ingaggiato il giovane portiere Nello Rendina, classe 2004, dalla Paganese scalzando la concorrenza di altri club interessati. L’Amministrazione Comunale Città di Striano si è complimentata su Facebook con il giovane calciatore per l’approdo in azzurro: “Il Sindaco Antonio Del Giudice, l’Assessore allo Sport Prof.ssa Antonietta Boccia e l’Amministrazione Comunale, con grande gioia e orgoglio, si complimentano con il giovanissimo Nello Rendina, per il suo approdo alla Società Sportiva Calcio Napoli. A Nello vanno le più sincere congratulazioni, augurandogli un futuro ricco di successi sia nello sport che nella vita. W Nello e W Striano!”.

Striano continua ad essere una città dove nascono giovani talenti del calcio, merito anche dei tanti preparatori della piccola località vesuviana. A Rendina l’augurio di poter mantenere tutte le ottime promesse e premesse.