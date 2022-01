Un uomo è rimasto ferito dopo aver sfondato con la propria auto un muretto sulla Statale 163, nel territorio di Piano di Sorrento (Napoli). L’ incidente è avvenuto stamattina , in una curva al km 6 della Statale. L’ auto è precipitata con il suo guidatore in una scarpata e sarebbe precipita in mare. Ma la caduta è finita arrestata da un albero. L’incidente è stato notato da alcuni automobilisti, che hanno avvertito i Vigili del fuoco. Con l’ aiuto di un elicottero e l’ intervento dei Vigili urbani sono cominciate le ricerche dell’ auto, che è stata avvistata. Il conducente, recuperato dai Vigili del Fuoco, è stato trasferito con un’ ambulanza in Ospedale.

Al momento non si conoscono le condizioni fisiche del conducente, che seppur grave non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita. Sul tratto della Statale si sta lavorando per la messa in sicurezza.