Spese veterinarie, sale la detrazione del 19%. Nel 2022 aumenta lo sconto fiscale per la cura degli animali domestici. La legge di Bilancio approvata a fine dicembre ha aumentato infatti il tetto per questa detrazione da 500 euro (soglia che era stata appena aumentata da 387 euro l’anno scorso) a 550 euro. Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva hanno diritto a uno sconto fiscale, stabilito dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). La detrazione del 19 per cento spetta sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11 e nel limite massimo di 550 euro. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di 600 euro, l’onere su cui calcolare la detrazione spettante è pari a euro 420,89 euro. Lo sconto sarà quindi pari al 19% di 420,89 euro, cioè 84 euro.

Precompilata

I contribuenti che utilizzano la dichiarazioni precompilata troveranno gli oneri detrabili già inseriti nel modello 730 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Sul sito dell’Agenzia sono già pronti i modelli e le istruzioni delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, 770 e Iva per il 2022.