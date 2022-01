Si ritrova un uomo in casa e chiama i Carabinieri. L’intruso lancia pietre per coprirsi la fuga e sul tetto finisce in manette. Eugenio Di Maio, 34 anni il prossimo aprile, è stato arrestato per violazione di domicilio dai Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana. Era travisato quando si è introdotto in un’abitazione in Via Scotola e non è chiaro quali fossero le sue intenzioni. Il proprietario di casa si è trovato in casa nello stesso momento e ha immediatamente allertato il 112. Di Maio è fuggito e nel ripiegare, ha iniziato a lanciargli contro quello che trovava sul suo cammino. Terminate le pietre a disposizione, l’uomo è stato bloccato dai Carabinieri sul tetto della palazzina per poi finire ai domiciliari nel suo appartamento di Brusciano. E’ ora in attesa di giudizio.

Da chiarire cosa l’uomo cercasse nell’abitazione e cosa lo abbia poi fatto mettere in fuga. Naturalmente la prima idea è quella di un furto, ipotesi però di cui le forze dell’ordine non sono però sicure. Di recente a Somma Vesuviana, in tal senso, si sono verificati diversi furti.