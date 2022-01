«In tutte le scuole di Somma Vesuviana è ripresa la didattica in presenza. Giunga agli studenti, bambini e ragazzi, a tutti i dirigenti scolastici, a tutti gli operatori scolastici e ai genitori, il mio messaggio. Il sindaco è pronto, come sempre, ad ascoltare tutti. Abbiamo sospeso fino al 30 Gennaio il servizio di mensa scolastica per l’infanzia e la primaria. Le scuole si stanno dotando di purificatori d’aria o di rilevatori di CO2 e dunque ringrazio ancora i dirigenti scolastici perché stanno profondendo il massimo sforzo al fine di consentire un rientro in sicurezza. Praticamente tutti gli istituti si sono dotati di sistemi di sanificazione. Nelle prossime ore farò un giro di verifica presso i vari plessi scolastici di ogni ordine e grado». Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Dunque è ritornata la didattica in presenza a Somma Vesuviana. Purificatori d’aria o rilevatori di CO2 sono già in queste ore presenti in alcuni plessi scolastici. Ad esempio al Liceo Scientifico sono attivi i purificatori d’aria in modo particolare negli ambienti comuni. Mentre il Secondo Circolo Didattico si è dotato di sistemi di areazione. Al Terzo Circolo Didattico ci sono i rilevatori di co2.

«Tali rilevatori – ha dichiarato Nunzia Borriello, Dirigente del Terzo Circolo Didattico – segnalano la saturazione dell’aria. Dunque quando dovesse esserci la necessità di ricambio. È importante perché andiamo a conoscere i parametri delle qualità dell’aria all’interno. In modo da intervenire tempestivamente aprendo le finestre e consentendo il ricambio di aria».