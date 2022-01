Dimissioni affidate de visu al sindaco del Comune di Somma Vesuviana e inviate agli uffici preposti, quelle rassegnate oggi da Francesco Giordano. Ormai ex assessore al bilancio dell’amministrazione guidata da Salvatore Di Sarno. “Ho constatato, con profonda amarezza, che la concentrazione attuale dell’intera amministrazione e’ volta a garantire solo ed esclusivamente equilibri politici e logiche partitiche. Molto distanti dal mio modus operandi e in totale contrasto con gli interessi della collettivita’.” L’incarico al professionista Vesuviano era affidato dal sindaco Di Sarno nel settembre scorso.

Le motivazioni

”Ho accettato il prestigioso incarico di assessore – continua Giordano – propostomi dal primo cittadino. Fin da subito ho chiarito che il mio ruolo in giunta sarebbe stato da mero tecnico, non essendo legato personalmente ad alcun gruppo o partito politico. In questi mesi ho lavorato alacremente, seguendo criteri di responsabilita’ e coscienza. Collaborando – rivolgendosi direttamente al sindaco – con Lei, confrontandomi con Assessori, Consiglieri, e dipendenti comunali, ai quali va il mio piu’ sincero ringraziamento per la fattiva partecipazione e la disponibilita’ dimostratami.”

Francesco Giordano di recente aveva restituito al sindaco le deleghe al personale, per concentrare attenzioni ed energie esclusivamente sull’ attivita’ di programmazione contabile dell’Ente, in previsione dell’approvazione del bilancio. Le dimissioni arrivano, pertanto, dopo aver preso atto “della totale impossibilita’ a portare avanti gli obiettivi prefissi ad inizio incarico. Rilevando aspetti gestionali in totale contrasto con principi di coscienza e veridicita’”. ”E’ stato un grande onore amministrare la mia comunita’ – ha proseguito Giordano – anche se breve e’ stata un’esperienza di inestimabile valore umano e professionale e per questo Sindaco ringrazio Lei per l’opportunita’. Ringrazio, inoltre, la Giunta Comunale alla quale auguro di proseguire al meglio gli impegni di mandato ed il Consiglio Comunale, per il percorso condiviso finora. Ai miei Cittadini dico che ho ancora tanto da dare alla Citta’ di Somma Vesuviana”.