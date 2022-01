Tragedia sulle strade del Casertano nella notte: un 17enne a bordo di uno scooter si e’ schiantato contro un’auto in viale della Liberta’ ad Aversa, rovinando violentemente sull’asfalto. Il minore e’ deceduto poco dopo l’urto e la salma e’ stata portata all’ospedale di Giugliano in Campania (!Napoli). Il giovane risiedeva a Frignano, mentre il conducente della vettura, anch’egli poco piu’ che maggiorenne, non ha riportato ferite. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Intanto prelievo d’organi la notte scorsa all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. A donarli un ciclista gelese di 74 anni che dal 14 gennaio era ricoverato in Rianimazione a seguito di un incidente con un’auto. L’uomo, era arrivato in condizioni critiche per una grave emorragia cerebrale, poi le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed e’ deceduto. Un’equipe dell’Ismett di Palermo e’ arrivata al reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta per eseguire l’espianto di fegato e reni.