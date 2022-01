Si lancia dal viadotto della Napoli-Salerno, muore sul colpo

Tragedia ieri mattina in zona porto, teatro di due episodi che hanno visto protagoniste altrettante persone. Un uomo di 57 anni si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal Viadotto Gatto. Fatale l’impatto al suolo dopo un volo di diversi metri, che non gli ha lasciato scampo. Interrotta anche la circolazione nei pressi dell’ingresso del porto commerciale. Sul posto i vigili urbani, la polizia ed i carabinieri: l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario. A confermarlo, anche un camionista in transito che ha assistito alla scena.

Quasi negli stessi istanti, a poca distanza, un altro dramma: un giovane è precipitato dal balcone della sua abitazione di Via Ligea. Ha riportato gravi ferite, ed è stato trasferito all’ospedale Ruggi. I due episodi, secondo gli investigatori, non sarebbero correlati. Gli accertamenti sono comunque in corso per ricostruire l’accaduto.