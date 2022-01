“Sto predisponendo una nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Palma Campania fino al 19 gennaio. Al fine di poter meglio valutare la curva dei contagi e per avere i dati ufficiali dalla Regione Campania. Arriveranno nei primi giorni della prossima settimana per poter poi riaprire in sicurezza”. Lo ha fatto sapere il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, attraverso un post sui social. Dunque, almeno fino a metà della prossima settimana le scuole resteranno chiuse in città. La situazione dei contagi, così come ormai ovunque, non è semplice. Del resto Palma Campania è una delle tante località dove i sindaci hanno deciso in questo frangente per la Dad.

Intanto dopo il successo della campagna vaccinale anti-Covid 19 per i bambini dai 5 agli 11 anni, questa mattina, a Pompei (Napoli), Comune e Asl Napoli 3 Sud hanno aperto il Liceo ”Pascal” per l’open day dedicato a studenti tra i 12 e 19 anni ai quali sono stati somministrati 250 vaccini. Il sindaco, Carmine Lo Sapio, insieme con il dottor Antonio Coppola responsabile per i vaccini dell’area di competenza dell’Asl Napoli 3 Sud, sta ora organizzando un servizio di tamponi gratuiti per la platea scolastica elementare e media. Uno screening che si prevede di mille tamponi.