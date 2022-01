Scuole in Campania: Tar contro De Luca, da domani si potrebbe tornare in presenza

E’ caos in Campania sulla ripresa dell’ anno scolastico in dad: gia’ da domani si potrebbe tornare in presenza ma i nodi al pettine non sono pochi, soprattutto in merito a quei comuni con un alto indice rt di contagi. Ma veniamo alle ultimissime novità: Il Tribunale Amministrativo della Regione Campania ha accolto il ricorso del Governo e di alcuni cittadini contro l’ordinanza n.1/2021 della Regione Campania che stabiliva lo stop alle lezioni in presenza, fino al 29 gennaio, per le materne, elementari e medie. A breve sarà depositato il Decreto con il quale viene sospesa l’ordinanza e stabilita una data per l’udienza di merito.

La nuova udienza è stata fissata al prossimo 8 febbraio.

Nelle motivazioni del Decreto si legge che “neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica (nei confronti della quale, peraltro, come detto operano le vigenti disposizioni precauzionali in caso di accertata o sospetta positività) e peraltro neppure certo (posto che se ne lamenta al contrario l’incertezza derivante dall’incompleto tracciamento) e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d’altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale; che non risulta peraltro alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa.