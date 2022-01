Sono 25.745 i casi di Covid-19 rilevati dalle Asl della Campania nella popolazione scolastica fino ai 13 anni. I dati si riferiscono alla settimana 11-17 gennaio, quando sono riprese le lezioni in tutte le scuole a seguito della pronuncia del Tar che ha reso inefficace un’ordinanza regionale che disponeva il riprestino della Dad fino alle scuole medie. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca comunica di aver ritenuto “opportuno inviare questi dati al ministero della Salute, e, per sua opportuna conoscenza, al ministro dell’Istruzione Bianchi”. Sono 7.442 i contagi nella fascia d’età 0-5 anni, 10.881 in quella 6-10 anni e 7.422 nella fascia 11-13 anni.

La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma, a livello giornaliero, cresce in 5 regioni: Campania (13%), Friuli (24%), Marche (25%), Puglia (13%),Toscana (24%). Cala in Abruzzo (al 19%), Calabria (18%), Molise (3%), PA Bolzano (16%). E’ stabile in Basilicata (3%), Emilia Romagna (17%), Lazio (22%), Liguria (19%), Lombardia (15%), PA Trento (23%), Piemonte (23%), Sardegna (14%), Sicilia (20%), Umbria (14%), Val d’Aosta (24%), Veneto (18%). Questi i dati Agenas del 17 gennaio. Sette regioni sono oltre la soglia del 20% (Friuli, Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta).