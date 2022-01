Primi incidenti della notte di Capodanno. A causa dello scoppio di un petardo difettoso che stava accendendo, un uomo di 40 anni, nato a Massafra e residente al quartiere Tamburi di Taranto, ha subito gravissime lesioni alla mano destra. E’ rimasta frantumata in più parti. Il 41 enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata ed è stato visitato in codice rosso. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito d’urgenza ambulanza al Policlinico di Bari, dove si tenterà la parziale ricostruzione dell’arto. Sull’episodio indaga la Polizia.

Un solo ferito per i botti di fine anno in provincia di Avellino. A rimediare una prognosi di sette giorni, un 26enne che e’ stato accompagnato la notte scorsa al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove gli sono state riscontrate ustioni di primo grado alle regione frontale e zigomatica. Il ragazzo si e’ ferito con un petardo alle palpebre e alle ciglia, procurandosi anche una abrasione corneale a un occhio. Non avra’ gravi conseguenze. Nessun incidente e’ stato registrato invece in provincia di Benevento, dove comunque sono state disattese le ordinanze di divieto per l’uso dei Botti.