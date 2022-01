Nella notte, a partire dalle 2.15, si è verificata una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Alle 7.53 è dichiarata la fine dello sciame costituito in totale da 29 scosse di magnitudo compresa tra 0.3 e 1.3. Quello più significativo, di magnitudo 1.3, c’è stato alle 3.04, alla profondità di 2,6 chilometri in prossimità del cratere della Solfatara. Lo segnala l’Osservatorio vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, in una comunicazione inviata all’Amministrazione comunale di Pozzuoli.

Non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione né alla Polizia municipale né al presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione civile.