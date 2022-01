Schianto in galleria sull’autostrada A16, marito e moglie in ospedale

Schianto in galleria lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti al km. 63 in direzione Napoli, sotto la galleria Sant’Elena, nel territorio del comune di Montemiletto. L’incidente stradale ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto sono rimasti feriti due coniugi. La coppia è finita trasportata in ospedale dai sanitari del 118 immediatamente intervenuti sul posto. I veicoli incidentati sono messi in sicurezza. Disagi per la circolazione fino a quando non sono state completate le operazioni di rimozione dei veicoli. Provvidenziale l’intervento della Polizia Stradale.

Due fratelli lucani di 30 e 40 anni, di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, hanno invede perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 231 tra Terlizzi e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Erano a bordo di un furgone e sono morti nell’impatto tra l’automezzo e un camion che era fermo al bordo della strada nello stesso senso di marcia. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Molfetta. Nulla da fare per i due fratelli, che lavoravano nel settore degli infissi, mentre è rimasto seriamente ferito il conducente del furgone che è stato trasportato in ospedale. Illeso l’autotrasportatore che non era sul mezzo nel momento in cui è avvenuto lo scontro. A Palazzo San Gervasio le notizie si rincorrono tra il cordoglio per le vittime e l’apprensione.