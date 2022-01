Incidente lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno, all’ingresso della galleria di Solofra. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola vettura, una Volkswagen Polo, condotta da un giovane di 29 anni che è rimasto ferito. La dinamica è ancora tutta da chiarire. La stanno ricostruendo gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. Il 29enne è stato trasferito da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati. Il traffico ha subito rallentamenti in direzione Salerno. La circolazione è tornata alla normalità quando sono state completate tutte le operazioni.

Ancora un automezzo in fiamme sempre in Irpinia. Negli ultimi giorni eventi del genere si stanno registrando con cadenza quotidiana. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, subito dopo l’1,30 di questa notte, è intervenuta in contrada Tagliabosco sempre a Montella, per un incendio che ha interessato un furgone in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Sono state avviate le indagini per fare chiarezza sull’episodio. Al momento non si esclude nulla, compresa l’ipotesi del dolo.