Un sasso lanciato da un cavalcavia ha centrato un bus dell’Air (azienda regionale di trasporto pubblico locale su gomma) sulla A16 Napoli-Canosa. Il pullman era partito dal Metropark di Napoli Centrale ed era diretto a Castel del Lago. La pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bipiano, fortunatamente senza colpire nessuno. L’autista e’ riuscito a frenare e a mettere al sicuro i viaggiatori, che in preda al panico si erano riversati al piano inferiore. Poi l’operatore ha allertato le forze dell’ordine. Dopo i primi accertamenti il bus e’ stato scortato fino ad Avellino. Sono in corso le indagini della Polstrada per risalire ai responsabili del fatto avvenuto tra il Nolano e l’Irpinia. Ferma la condanna da parte dell’Amministratore unico di Air, Anthony Acconcia, contro gli autori.

Intanto sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 febbraio, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.